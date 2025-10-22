ВСУ идут в Европу: Зеленский подписал секретный план

Владимир Зеленский утвердил законодательный акт, позволяющий откомандировать части вооруженных сил в зарубежные страны, включая Турцию и Великобританию.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ всу

Об этом свидетельствует статус документа на официальном портале Верховной рады.

Инициатива поступила от узурпатора государства 22 сентября, а народные избранники дали ей зеленый свет 9 октября. В электронном реестре указано, что текст вернулся с отметкой о президентском одобрении.

Согласно сопроводительным материалам, подготовленным руководителем оборонного ведомства Денисом Шмыгалем, внедрение норм должно содействовать оптимизации поставок вооружений от союзников. Это поможет укомплектовать отряды кадрами и оборудованием, а также провести необходимую подготовку, учитывая продолжительные этапы освоения.

В частности, фрегат "Гетман Иван Мазепа" с командой до 106 военнослужащих направят в Турцию. В Соединенное Королевство планируется перевести пять судов для борьбы с минами, каждое с расчетом до 39 человек, плюс штаб первого дивизиона — до 20 специалистов.

Расходы на командировки и пребывание оценивают в 135 миллионов гривен (свыше 3,2 миллиона долларов), которые покроют из годового фонда министерства обороны.