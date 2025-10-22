Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украдено из Лувра и продаётся с молотка: вы не поверите, где появились объявления
Казахстан сделал выбор: Лавров объявил о неожиданной поддержке России
Каспий стал зоной особого внимания: Россия и Казахстан сделали Западу предупреждение
Курцын раскрыл подробности о 13-летнем сыне: почему актёр продолжает скрывать его имя от публики
Вот что скрывает первая женщина-премьер Японии: секретный план против РФ
Лавров назвал неожиданный фактор, который объединяет Россию и Казахстан навсегда
Эстония поставила точку: Европа никогда не признает уступки Украины России
ПВО России в действии: уничтожено 224 беспилотника за сутки
Казань лучше Кремниевой долины: Эррол Маск раскрыл правду

ВСУ идут в Европу: Зеленский подписал секретный план

Силовые структуры » Военные новости

Владимир Зеленский утвердил законодательный акт, позволяющий откомандировать части вооруженных сил в зарубежные страны, включая Турцию и Великобританию.

всу
Фото: flickr.com by Нацгвардія України, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
всу

Об этом свидетельствует статус документа на официальном портале Верховной рады.

Инициатива поступила от узурпатора государства 22 сентября, а народные избранники дали ей зеленый свет 9 октября. В электронном реестре указано, что текст вернулся с отметкой о президентском одобрении.

Согласно сопроводительным материалам, подготовленным руководителем оборонного ведомства Денисом Шмыгалем, внедрение норм должно содействовать оптимизации поставок вооружений от союзников. Это поможет укомплектовать отряды кадрами и оборудованием, а также провести необходимую подготовку, учитывая продолжительные этапы освоения.

В частности, фрегат "Гетман Иван Мазепа" с командой до 106 военнослужащих направят в Турцию. В Соединенное Королевство планируется перевести пять судов для борьбы с минами, каждое с расчетом до 39 человек, плюс штаб первого дивизиона — до 20 специалистов.

Расходы на командировки и пребывание оценивают в 135 миллионов гривен (свыше 3,2 миллиона долларов), которые покроют из годового фонда министерства обороны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Домашние животные
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Последние материалы
180 уничтоженных за день: Север поставил жирную точку на планах Киева
Запад включил режим молчания: ВСУ лишились главного оружия в Харьковской области
Центр перешёл в наступление: ВСУ потеряли полтысячи бойцов
Секретный приём с кремом придаст обычному Наполеону тот самый вкус из советской кондитерской
Восток наступает: ВСУ потеряли целую армию за сутки — подробности шокируют
Поступление по новым правилам: этот экзамен станет пропуском в гуманитарный вуз
Машины становятся умнее, но живут меньше: как привычки водителей добивают их быстрее конвейера
Украинские силы в отчаянном положении: российский прорыв в Днепропетровской области
Павловка пала: российская армия выдавила ВСУ с ключевого рубежа
Западный ставленник в Молдавии: Мунтяну придумал, как захватить Приднестровье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.