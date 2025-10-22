Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко разобрал риски от потенциальной отправки Киеву американских крылатых снарядов "Томагавк". По его мнению, такой шаг со стороны Вашингтона выглядит вполне правдоподобным сценарием.

US Navy 100623-N-0775Y-028 The guided-missile destroyer USS Sterett (DDG 104) successfully launches its second Tomahawk missile
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Carmichael Yepez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
US Navy 100623-N-0775Y-028 The guided-missile destroyer USS Sterett (DDG 104) successfully launches its second Tomahawk missile

Чтобы минимизировать опасности, отечественные силы должны сосредоточиться на надежной обороне столичной зоны от любых воздушных угроз, включая беспилотники. Это остается фундаментальным барьером, который отпугивает оппонентов от провокаций, способных перерасти в неконтролируемый кризис с элементами ядерного противостояния. 

Свой анализ он представил в разговоре с аудиторией портала "Военное дело" .

В случае реального применения таких боеприпасов против ключевых объектов эскалация неизбежно возрастет, хотя и в умеренных пределах. Однако прорыв обороны столицы подаст сигнал смелости для Запада, спровоцировав более дерзкие маневры и подорвав баланс сдержек.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
