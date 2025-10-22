Политолог Ростислав Ищенко разобрал риски от потенциальной отправки Киеву американских крылатых снарядов "Томагавк". По его мнению, такой шаг со стороны Вашингтона выглядит вполне правдоподобным сценарием.
Чтобы минимизировать опасности, отечественные силы должны сосредоточиться на надежной обороне столичной зоны от любых воздушных угроз, включая беспилотники. Это остается фундаментальным барьером, который отпугивает оппонентов от провокаций, способных перерасти в неконтролируемый кризис с элементами ядерного противостояния.
Свой анализ он представил в разговоре с аудиторией портала "Военное дело" .
В случае реального применения таких боеприпасов против ключевых объектов эскалация неизбежно возрастет, хотя и в умеренных пределах. Однако прорыв обороны столицы подаст сигнал смелости для Запада, спровоцировав более дерзкие маневры и подорвав баланс сдержек.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.