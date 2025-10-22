Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европарламент против Сербии: Вучич раскрыл сценарий цветной революции
12 пунктов к миру: Рютте везет Трампу сценарий окончания конфликта на Украине
Водители верят прибору, а он играет с ними: как одинаковое давление бывает разным
Бароны Молдавии: Филат раскрыл аппаратную игру администрации президента
Спина болит не от возраста, а от привычек: пять ошибок, которые делают все
Трамп под ударом: 60% американцев не могут терпеть президента
Оружие без выстрела: Украина не сможет запустить Tomahawk
От добровольца до арестанта: замгубернатора Белгорода попался на хищении
Пассажир трамвая в ярости: удар по контролеру в Москве обернулся уголовкой, а год бьет рекорды насилием

Министр обороны сбежала: литовская военщина осталась без предводителя

2:00
Силовые структуры » Военные новости

Довиле Шакалене, возглавляющая министерство обороны Литвы, объявила о добровольном уходе с должности, сославшись на непреодолимые противоречия с главой правительства Ингой Ругинене относительно финансирования армии.

Военная академия имени генерала Йонаса Жемайтиса
Фото: commons.wikimedia.org by Pikabuu2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Военная академия имени генерала Йонаса Жемайтиса

Она передала заявление об отставке утром в среду, подчеркнув фундаментальные расхождения в подходах к наращиванию оборонительных мощностей страны.

Конфликт разгорелся вокруг плана расходов на 2026 год. Ведомство Шакалене предлагало выделить 4,87% от ВВП на нужды безопасности, но общественность и влиятельные фигуры обвинили власти в торможении процесса.

В ответ Ругинене скорректировала цифру до 5,38%, осудила действия министра и анонсировала перенос надзора за оборонным производством в ведение экономического и финансового министерств. Шакалене ранее настаивала на росте трат до 5-6% ВВП начиная со следующего года, что перекликается с видением президента Гитанаса Науседы, который видит такой уровень в период 2026–2030 годов.

Науседа ещё в январе подчёркивал приоритет усиления обороны, а на июньском саммите НАТО в Гааге призывал союзников обязать себя к 0,25% ВВП на поддержку Украины и 3% на собственные вооружения.

Участники встречи действительно договорились к 2035 году довести коллективные вложения до 5% ВВП, хотя сейчас не все достигли даже 2%. С российской стороны Владимир Путин неоднократно указывал, что такие шаги альянса стимулируют глобальную эскалацию милитаризма и новую гонку вооружений. Сергей Лавров после гаагских обсуждений добавил, что дополнительные траты НАТО вряд ли затронут стратегические интересы Москвы.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Наука и техника
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Наука и техника
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Последние материалы
140 миллиардов евро сгорят мгновенно: Россия готовит зеркальный удар по ЕС
Секретный визит в Израиль: вот что Америка готовит для сектора Газа
Хитрость путешественников: бронируй заранее— отдыхай, как миллионер
С 1 января Россия перестанет пускать туристов на порог: новый способ всё исправить
Тройной альянс: Путин запустит механизм глобальных перемен
Герой в белом халате: Путин наградил медика за подвиг
Путин оценил по достоинству: врач из Курска получил высшую награду
Путин назвал имя героя сцены: звание заслуженного артиста нашло героя
Полили клубнику сывороткой, и ягоды стали как из рекламы: сладкие, крупные, блестящие
Осень тихо перепрошивает мозг: где искать солнечный свет, если на улице темно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.