Министр обороны сбежала: литовская военщина осталась без предводителя

Довиле Шакалене, возглавляющая министерство обороны Литвы, объявила о добровольном уходе с должности, сославшись на непреодолимые противоречия с главой правительства Ингой Ругинене относительно финансирования армии.

Фото: commons.wikimedia.org by Pikabuu2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Военная академия имени генерала Йонаса Жемайтиса

Она передала заявление об отставке утром в среду, подчеркнув фундаментальные расхождения в подходах к наращиванию оборонительных мощностей страны.

Конфликт разгорелся вокруг плана расходов на 2026 год. Ведомство Шакалене предлагало выделить 4,87% от ВВП на нужды безопасности, но общественность и влиятельные фигуры обвинили власти в торможении процесса.

В ответ Ругинене скорректировала цифру до 5,38%, осудила действия министра и анонсировала перенос надзора за оборонным производством в ведение экономического и финансового министерств. Шакалене ранее настаивала на росте трат до 5-6% ВВП начиная со следующего года, что перекликается с видением президента Гитанаса Науседы, который видит такой уровень в период 2026–2030 годов.

Науседа ещё в январе подчёркивал приоритет усиления обороны, а на июньском саммите НАТО в Гааге призывал союзников обязать себя к 0,25% ВВП на поддержку Украины и 3% на собственные вооружения.

Участники встречи действительно договорились к 2035 году довести коллективные вложения до 5% ВВП, хотя сейчас не все достигли даже 2%. С российской стороны Владимир Путин неоднократно указывал, что такие шаги альянса стимулируют глобальную эскалацию милитаризма и новую гонку вооружений. Сергей Лавров после гаагских обсуждений добавил, что дополнительные траты НАТО вряд ли затронут стратегические интересы Москвы.