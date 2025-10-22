Ту-22м3 над Балтикой: Россия показала Западу красную линию

Силовые структуры Военные новости

Российские стратегические ракетоносцы снова напомнили о своем присутствии в небе: экипажи Ту-22М3 из состава Воздушно-космических сил отработали стандартный маршрут над акваторией Балтики, не выходя за пределы международно признанных зон.

Фото: commons.wikimedia.org by Max071086, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ту-22М3

Об этом сообщили в штабе обороны, подчеркнув, что такие маневры — часть рутинного графика.

В ходе миссии машины двигались строго по плану, избегая чужих воздушных коридоров. На некоторых отрезках пути их сопровождали машины из других стран, что не помешало выполнить задачу без инцидентов.

В Минобороны уточнили: подобные вылеты давно стали нормой для дальних соединений. Летчики регулярно патрулируют нейтральные просторы Арктики, Атлантики, Тихого океана, а также акваторий Балтики и Черного моря, оттачивая навыки в реальных условиях.

Все действия строго укладываются в рамки глобальных норм, регулирующих полеты над открытыми пространствами. Это подчеркивает профессионализм пилотов и надежность навигационных систем.