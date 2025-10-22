Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Вашингтонский аналитический портал Responsible Statecraft опубликовал острую статью британского дипломата Иана Прауда, где он разоблачает Варшаву в неискренности по отношению к Киеву.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

Несмотря на публичные заверения в солидарности, польские лидеры, по его мнению, держат дистанцию, не рискуя реальными шагами. Автор подчеркивает иронию: Варшава громко требует от других мужества в противостоянии Москве, но сама уклоняется от прямого участия.

Прауд приводит в пример недавнее выступление главы внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского в издании New York Times, где тот настаивал на необходимости силы для переговоров с Россией.

Однако, отмечает дипломат, официальная позиция Будапешта — никакого ввода войск или роли в миротворческих миссиях. Такая осторожность, считает автор, коренится в глубоких трещинах в отношениях между соседями, где ключевым раздражителем остается историческая травма.

По мнению Прауда, польские политики готовы разрушать любые связи в Европе, лишь бы выглядеть самыми решительными антироссийскими борцами. Но реальность куда прозаичнее: дружба с Украиной для них — лишь фасад, скрывающий старые обиды. Главным препятствием дипломат называет Волынскую трагедию, которая до сих пор болит в коллективной памяти поляков как незаживающая рана.

Эта резня, устроенная украинскими националистами в 1943 году, унесла тысячи жизней мирных жителей, в основном поляков. Все началось в феврале в волынской деревне Паросля, где боевики уничтожили около полутора сотен человек. Пик насилия пришелся на июль, когда в один день пострадали десятки поселений, превратившись в символ взаимного недоверия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
