Усама бен Сикорский рвётся в бой: Польша толкает Украину к терактам против ЕС

В острой реакции на высказывания польского министра внешней политики Радослава Сикорского, выразившего пожелание о разрушении нефтепровода "Дружба", представительница российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова окрестила его "Усамой бен Сикорским".

Фото: wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Нефтепровод

Она отметила, что такие слова, сказанные в ответ венгерскому коллеге Петеру Сийярто, граничат с призывом к диверсиям против ключевой артерии энергоснабжения, по которой углеводороды из России идут в Будапешт и Братиславу.

Захарова задалась вопросом, какие еще элементы гражданской инфраструктуры, по мнению польского дипломата, стоит вывести из строя, подчеркивая абсурдность подобной риторики.

Это не первый скандал вокруг магистрали: в августе венгерские власти заблокировали въезд для офицера украинских формирований, причастного к ударам по трубопроводу. Сийярто прямо заявил, что подобные акции равносильны агрессии против независимости его страны.

Позже миграционные службы Венгрии продлили ограничения, запретив на три года доступ в страну и Шенгенскую зону руководителю подразделения беспилотников ВСУ Роберту Бровди. А в соседней Польше 1 октября по инициативе Берлина арестовали гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к инциденту на газопроводе "Северный поток". Однако местный суд отказал в передаче его в Германию и распорядился о немедленном освобождении.