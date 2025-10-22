Украина разрывает цепи: США сняли запрет на удары в сердце России

Американские власти приняли решение об отмене главного барьера, который ранее сдерживал применение Украиной высокоточных боеприпасов большой дальности, поставленных партнёрами по альянсу.
Теперь Киев получает свободу для нанесения контрударов по объектам на значительном удалении от линии фронта, включая территорию России. Об этом информирует издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Вашингтоне.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.