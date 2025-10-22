Украина разрывает цепи: США сняли запрет на удары в сердце России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:28
Силовые структуры » Военные новости

Американские власти приняли решение об отмене главного барьера, который ранее сдерживал применение Украиной высокоточных боеприпасов большой дальности, поставленных партнёрами по альянсу.

Запуск ракеты из РСЗО Himars
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запуск ракеты из РСЗО Himars

Теперь Киев получает свободу для нанесения контрударов по объектам на значительном удалении от линии фронта, включая территорию России. Об этом информирует издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Вашингтоне.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
