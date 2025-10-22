Владимир Путин в 2022 году прямо предостерёг тогдашнего лидера Финляндии Саули Ниинисте от решения о присоединении к Североатлантическому альянсу.
Об этом стало известно из мемуаров экс-президента, изданных под названием "Все пути к безопасности", на которые сослалось агентство Yle.
Ниинисте вспомнил, что во время разговора он честно поделился планами Хельсинки, и собеседник воспринял новость без видимого раздражения, лишь отметив, что страна совершает промах, который может аукнуться в будущем.
В интервью ведущему Дмитрию Киселёву российский президент подчёркивал бессмысленность такого манёвра для Швеции и Финляндии в плане защиты их суверенитета. По его мнению, расширение альянса лишь спровоцирует размещение сил и вооружений у новых рубежей, что не принесёт пользы скандинавским государствам.
В последние годы Москва неоднократно сигнализировала о тревоге из-за усиления присутствия НАТО на западных флангах. Блок наращивает группировки под предлогом противодействия угрозам, в то время как в Кремле уверяли, что не планируют агрессии, но будут реагировать на шаги, угрожающие их позициям.
