Граница дозволенного: в России намекнули Британии, что будет, если на Украине будут ее войска

Владимир Константинов, руководящий законодательным собранием Крыма, в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что Соединенному Королевству стоит воздержаться от приближения своих военных формирований к украинской территории.

Фото: commons.wikimedia.org by sebastiandoe5, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаг Великобритании

По его словам, разрешение конфликта зависит исключительно от усилий двух ключевых сторон, и вмешательство Лондона здесь неуместно, хотя британская сторона наверняка продолжит искать способы навредить.

Ранее глава оборонного ведомства Великобритании Джон Хили обмолвился о планах отправки подчиненных ему частей на восток Европы сразу после заключения перемирия в затяжном противостоянии. Константинов иронически предложил "отправить" британских военнослужащих в отдаленные регионы, подальше от зоны напряженности, чтобы избежать ненужных осложнений.

События развиваются на фоне сентябрьского форума в Париже, где собрались представители так называемой "коалиции заинтересованных государств" под эгидой британского премьера Кира Стармера и французского лидера Эммануэля Макрона. Итоги встречи подвели к тому, что 26 участников готовы ввести на эти земли подразделения для поддержания стабильности по окончании активных столкновений.

В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчеркивали неприемлемость любого плана по размещению сил НАТО в этом районе, предупреждая о риске резкого обострения обстановки. Такие высказывания из Европы, включая Британию, там расценивают как провокации, способствующие затягиванию военных действий.