Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поезд едет, дела движутся: секреты тех, кто умеет работать в дороге без стресса
После тренировки — не шейк, а парилка: неожиданный способ ускорить восстановление
Секунды до объявления: США приготовили России смертельную ловушку
Социальный взрыв неизбежен: население Украины устало от бессмысленной борьбы
Четыре года за смерть: главврач ответит за бракованные ИВЛ в пандемию
Санкции грядут: Евросоюз нанёс очередной удар по России
Этикетка лжёт: украинские продукты в Польше оказались отравой
Лаванда, кофе и немного магии: лайфхак, после которого хочется открывать шкаф снова и снова
Секретный рейд Пентагона: уничтожение наркосудна в Тихом океане

Граница дозволенного: в России намекнули Британии, что будет, если на Украине будут ее войска

1:39
Силовые структуры » Военные новости

Владимир Константинов, руководящий законодательным собранием Крыма, в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что Соединенному Королевству стоит воздержаться от приближения своих военных формирований к украинской территории.

Флаг Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by sebastiandoe5, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаг Великобритании

По его словам, разрешение конфликта зависит исключительно от усилий двух ключевых сторон, и вмешательство Лондона здесь неуместно, хотя британская сторона наверняка продолжит искать способы навредить.

Ранее глава оборонного ведомства Великобритании Джон Хили обмолвился о планах отправки подчиненных ему частей на восток Европы сразу после заключения перемирия в затяжном противостоянии. Константинов иронически предложил "отправить" британских военнослужащих в отдаленные регионы, подальше от зоны напряженности, чтобы избежать ненужных осложнений.

События развиваются на фоне сентябрьского форума в Париже, где собрались представители так называемой "коалиции заинтересованных государств" под эгидой британского премьера Кира Стармера и французского лидера Эммануэля Макрона. Итоги встречи подвели к тому, что 26 участников готовы ввести на эти земли подразделения для поддержания стабильности по окончании активных столкновений.

В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчеркивали неприемлемость любого плана по размещению сил НАТО в этом районе, предупреждая о риске резкого обострения обстановки. Такие высказывания из Европы, включая Британию, там расценивают как провокации, способствующие затягиванию военных действий.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Домашние животные
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Домашние животные
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Газ
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Популярное
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть

Даже самые красивые кошки могут оказаться с характером. Какие породы считаются самыми вредными и как с ними подружиться — читайте в нашем материале.

Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Последние материалы
Хочешь, чтобы орхидея жила годами? Забудьте про грунт — правильную смесь легко сделать самому дома
Будапештский сюрприз: Россия и США готовят встречу президентов на венгерской земле
Экстремизм и наркотики: силовики раскрыли подпольную империю криминальных авторитетов
Европа поставила Сербии условие: подчинись или исчезни с карты мира
НДС взлетает до небес: с 2026 года россияне заплатят на 2% больше за всё
Скандал в коньячном мире: Пашинян ставит крест на известном напитке
Путин предупреждал Финляндию: секретный разговор перед вступлением в НАТО
2 тысячи юношей в неделю: Германия открыла двери Украине — и не справляется
Больше технологий — меньше цена: китайцы нашли идеальный баланс
Компенсация, которая убьёт: как хрупкое равновесие океана может обернуться катастрофой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.