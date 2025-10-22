Ракетный скандал развенчан: Трамп назвал публикацию WSJ фейком

Американский лидер Дональд Трамп категорически отверг заметку в The Wall Street Journal, где якобы говорилось о том, что Вашингтон дал добро на использование Киевом ракет с большой дальностью для ударов по целям внутри России.
Он охарактеризовал эту информацию как полную выдумку и уточнил, что Соединенные Штаты никак не связаны с подобным оружием, будь то его поставки или применение на поле боя.
Такое заявление Трампа усиливает напряжение вокруг военных поставок, где слухи о разрешениях на эскалацию часто сеют хаос в дипломатических кругах. Президент подчеркнул, что подобные материалы вводят в заблуждение и не отражают реальной политики США.
