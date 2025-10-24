Ошеломляющий ответ: чем для Запада обернется удар Tomahawk по России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Военные новости

Если по России ударят крылатыми ракетами Tomahawk, ответ будет жестким — с применением более мощного оружия. Об этом Pravda.Ru рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация даст серьезный, "если не сказать ошеломляющий", ответ, если по ее территории будет нанесен удар дальнобойными ракетами Tomahawk.

Дандыкин подчеркнул, что ответ России будет зависеть от масштабов и характера возможной атаки, однако он, несомненно, станет жестким и продуманным. По его словам, страна располагает широким набором средств, позволяющих нанести противнику ощутимый ущерб и продемонстрировать технологическое превосходство. 

"Если по России действительно будут нанесены удары крылатыми ракетами, последует усиление ракетных атак, которые уже сейчас происходят. Кроме того, вероятно применение комплекса "Орешник", который уже принят на вооружение и прошел боевые испытания, но может быть использован с большей мощностью. Кроме того, могут быть задействованы новые виды оружия, которые еще не применялись в ходе конфликта", — отметил Дандыкин.

Эксперт добавил, что в числе таких систем могут быть современные разработки, прошедшие проверку на полигонах, но пока не использованные в реальных боевых условиях. По его словам, ответ России может включать удары по объектам управления и логистики вооруженных сил Украины, а также по центрам, обеспечивающим деятельность Киева. Дандыкин подчеркнул, что спектр возможностей для усиления давления на противника сегодня крайне широк.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
