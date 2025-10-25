Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Мыши атакуют, пока вы в городе: шесть дачных хитростей, которые мыши не переживут
Горсть на ночь — и вес уходит быстрее: калорийный перекус, который делает тело стройнее
Секс-шпионаж от России и Китая: красивые девушки воруют секреты США
Беспилотник над Москвой: украинская атака на жилой дом в Красногорске
Даже билет не спасет: шесть ситуаций, когда авиакомпания вправе отказать в полете
Качели ставки: ЦБ снизил показатель, но когда ждать прорыва на ипотечном рынке
Венесуэла на грани вторжения: Мадуро умоляет Трампа остановиться
Зеленый коридор для мира: Россия выдала главное условие по Украине

Вода вернётся в дома: Россия сделала ход, который уничтожит блокаду ДНР

1:49
Силовые структуры » Военные новости

Успешное наступление российских соединений в районе Красного Лимана в рамках особой военной кампании открывает путь к снятию водной осады, наложенной Киевом на жителей Донецкой Народной Республики.

Денис Пушилин
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Денис Пушилин

Об этом рассказал руководитель региона Денис Пушилин, отметив вклад местных частей в общее дело.

В пятницу Пушилин отправился на передовую, где пообщался с военнослужащими и вручил им почести. Он посетил отряд 25-й армии из состава Московского округа, который уверенно движется к цели с территории ЛНР. По его словам, такие успехи приближают избавление от искусственного дефицита ресурсов, спровоцированного украинской стороной.

Руководитель также отметил заслуги бойцов, наградив их государственными регалиями, включая высшую награду республики за мужество в борьбе за освобождение края. Кроме того, он провёл встречу с разработчиками, которые дорабатывают системы обнаружения и инновации для повышения эффективности операций.

Ещё в середине июля глава правительства ДНР Андрей Чертков предупреждал о драматическом падении запасов жидкости: многие резервуары почти высохли, а снабжение жителей стало нерегулярным. Пушилин ранее анонсировал экстренные меры — от перекачки из альтернативных источников до очистки речных путей.

С весны 2022-го, когда Киев перекрыл подачу по магистрали Северский Донец — Донбасс, в области возникла жёсткая нехватка. Жители получали воду лишь раз в трое суток на короткое время. Новый маршрут Дон — Северский Донец частично смягчил ситуацию, но полного комфорта пока нет.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Домашние животные
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
Наука и техника
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Популярное
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов

Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.

Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
Санкции подождут: Россия сделала неожиданный ход в переговорах с США
Машина ржавеет, мотор страдает, а водитель даже не догадывается: зимние привычки-вредители
Полезный фрукт, который ведёт себя как яд: что не расскажут на этикетке вкусного напитка
Железная позиция: Россия ответила на предложение по прекращению огня
Стрельба на поражение: ВСУ снова обстреляли территорию ДНР
Мария Погребняк о современном воспитании: почему скука полезна для детей
Авторитаризм по-украински: Европа обвиняет Зеленского в диктаторстве
Саммит, который изменит мир: Путин и Трамп все таки увидятся
Москва надеется: план Трампа по Украине получил неожиданную поддержку
Лондон накрыла тень педофилии: в Великобритании разгорается громкий скандал века
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.