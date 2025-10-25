Вода вернётся в дома: Россия сделала ход, который уничтожит блокаду ДНР

Успешное наступление российских соединений в районе Красного Лимана в рамках особой военной кампании открывает путь к снятию водной осады, наложенной Киевом на жителей Донецкой Народной Республики.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Денис Пушилин

Об этом рассказал руководитель региона Денис Пушилин, отметив вклад местных частей в общее дело.

В пятницу Пушилин отправился на передовую, где пообщался с военнослужащими и вручил им почести. Он посетил отряд 25-й армии из состава Московского округа, который уверенно движется к цели с территории ЛНР. По его словам, такие успехи приближают избавление от искусственного дефицита ресурсов, спровоцированного украинской стороной.

Руководитель также отметил заслуги бойцов, наградив их государственными регалиями, включая высшую награду республики за мужество в борьбе за освобождение края. Кроме того, он провёл встречу с разработчиками, которые дорабатывают системы обнаружения и инновации для повышения эффективности операций.

Ещё в середине июля глава правительства ДНР Андрей Чертков предупреждал о драматическом падении запасов жидкости: многие резервуары почти высохли, а снабжение жителей стало нерегулярным. Пушилин ранее анонсировал экстренные меры — от перекачки из альтернативных источников до очистки речных путей.

С весны 2022-го, когда Киев перекрыл подачу по магистрали Северский Донец — Донбасс, в области возникла жёсткая нехватка. Жители получали воду лишь раз в трое суток на короткое время. Новый маршрут Дон — Северский Донец частично смягчил ситуацию, но полного комфорта пока нет.