Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Мыши атакуют, пока вы в городе: шесть дачных хитростей, которые мыши не переживут
Горсть на ночь — и вес уходит быстрее: калорийный перекус, который делает тело стройнее
Секс-шпионаж от России и Китая: красивые девушки воруют секреты США
Беспилотник над Москвой: украинская атака на жилой дом в Красногорске
Даже билет не спасет: шесть ситуаций, когда авиакомпания вправе отказать в полете
Качели ставки: ЦБ снизил показатель, но когда ждать прорыва на ипотечном рынке
Венесуэла на грани вторжения: Мадуро умоляет Трампа остановиться
Зеленый коридор для мира: Россия выдала главное условие по Украине

Крест на алтаре, автомат в руки: ТЦК мобилизовали священника

1:03
Силовые структуры » Военные новости

Захваченный украинский боец Дмитрий Хвостик поведал о вопиющем случае, когда территориальные центры комплектования силой уволокли служителя церкви прямо с улицы, не снимая с него ризы и наперсного креста.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

Это произошло на виду у прохожих, и Хвостик стал случайным очевидцем сцены. О случае Хвостик рассказал РИА Новости. 

Он находился внутри служебного автомобиля военкомата, когда увидел, как насильственно забирают духовного пастыря. По его словам, такой подход граничит с святотатством, поскольку никто не вправе посягать на того, кто посвятил жизнь служению высшим идеалам, независимо от вероисповедания.

Сам Хвостик ранее занимал пост старосты в храме Святых Петра и Павла, подчинённом Московскому Патриархату в Черниговской области. Он направлялся в обитель, чтобы подготовиться к торжеству, но к дому подкатили представители ТЦК и тут же препроводили его в казармы, не дав опомниться.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
