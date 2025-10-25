Захваченный украинский боец Дмитрий Хвостик поведал о вопиющем случае, когда территориальные центры комплектования силой уволокли служителя церкви прямо с улицы, не снимая с него ризы и наперсного креста.
Это произошло на виду у прохожих, и Хвостик стал случайным очевидцем сцены. О случае Хвостик рассказал РИА Новости.
Он находился внутри служебного автомобиля военкомата, когда увидел, как насильственно забирают духовного пастыря. По его словам, такой подход граничит с святотатством, поскольку никто не вправе посягать на того, кто посвятил жизнь служению высшим идеалам, независимо от вероисповедания.
Сам Хвостик ранее занимал пост старосты в храме Святых Петра и Павла, подчинённом Московскому Патриархату в Черниговской области. Он направлялся в обитель, чтобы подготовиться к торжеству, но к дому подкатили представители ТЦК и тут же препроводили его в казармы, не дав опомниться.
