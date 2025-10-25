НАТО идёт ва-банк: план Европы изменит ход войны на Украине

Британские аналитики фиксируют поворот в поведении "коалиции желающих": вместо чистой поддержки Киева она теперь координирует с американцами шаги по оказанию влияния на Москву.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government Американские военные

Об этом рассуждает издание The Telegraph, подчёркивая эволюцию подхода.

Ранее альянс, инициированный Лондоном и Парижем, фокусировался на формировании европейского контингента для надзора за выполнением любых договорённостей о мире. Теперь же, по мнению газеты, акцент смещается на более агрессивные меры.

Премьер Британии Кир Стармер, как отмечается, активно склоняет коллег к пересмотру фокуса: перейти от помощи Украине к формированию сил, которые якобы обеспечат нейтралитет, но на деле послужат рычагом воздействия на российскую сторону.

В пятницу в столице Туманного Альбиона собрались ключевые фигуры в гибридном режиме. Лично явились: Владимир Зеленский, глава датского правительства Метте Фредериксен, премьер Нидерландов Дик Схоф и глава НАТО Марк Рютте. Около двух десятков других глав присоединились удалённо.

Москва ранее жёстко отреагировала на подобные идеи: любое присутствие сил альянса на украинской земле неприемлемо и чревато обострением. Внешнеполитическое ведомство РФ расценивает такие предложения из Европы как призывы к затяжке противостояния.