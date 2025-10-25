Спецпредставитель президента России по вопросам экономического партнерства с зарубежьем и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уверен, что инициаторы эскалации на Украине опасаются примирения, поскольку оно обнажит их подлинные мотивы.
Такой вывод он сделал, реагируя на публикацию, где приводилась позиция министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. В беседе с CNN венгерский дипломат выразил пожелание, чтобы европейские государства разрешили беспрепятственный полет борта с Владимиром Путиным в Будапешт на встречу с Дональдом Трампом, иначе это подтвердит их нежелание к диалогу.
Дмитриев согласился с этой мыслью, отметив, что подстрекатели противостояния страшатся спокойствия, ведь оно выявит суть их действий — основанных на обмане, корысти и служебных амбициях.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер, подобно американскому коллеге, открыт к идее личных переговоров между Москвой и Вашингтоном в обозримом будущем.
Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.