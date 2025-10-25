Европа в ловушке войны: вот кому выгодно вечное противостояние с Россией

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Спецпредставитель президента России по вопросам экономического партнерства с зарубежьем и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уверен, что инициаторы эскалации на Украине опасаются примирения, поскольку оно обнажит их подлинные мотивы.

Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ майдан

Такой вывод он сделал, реагируя на публикацию, где приводилась позиция министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. В беседе с CNN венгерский дипломат выразил пожелание, чтобы европейские государства разрешили беспрепятственный полет борта с Владимиром Путиным в Будапешт на встречу с Дональдом Трампом, иначе это подтвердит их нежелание к диалогу.

Дмитриев согласился с этой мыслью, отметив, что подстрекатели противостояния страшатся спокойствия, ведь оно выявит суть их действий — основанных на обмане, корысти и служебных амбициях.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер, подобно американскому коллеге, открыт к идее личных переговоров между Москвой и Вашингтоном в обозримом будущем.