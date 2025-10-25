11 регионов и 121 БПЛА: Россия отразила массированную атаку ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны ночью перехватили и нейтрализовали 121 беспилотник самолетного типа, запущенный украинскими силами.

Об этом информирует Министерство обороны.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в ходе ночного дежурства. Все аппараты были сбиты над территорией страны.

Распределение по районам выглядит следующим образом: 20 единиц ликвидировали в Ростовской области, 19 — в Волгоградской, 17 — в Брянской, 12 — в Калужской, 11 — в Смоленской. Кроме того, по девять аппаратов уничтожили в Белгородской области и столичном округе, по восемь — в Воронежской и Ленинградской. Два беспилотника сбили в Новгородской, Рязанской и Тамбовской областях, по одному — в Тверской и Тульской.

Украинская сторона регулярно наносит удары по невоенным целям в приграничных зонах. В ответ российские войска наносят точечные выстрелы из воздушных, морских и сухопутных платформ, а также с помощью беспилотников, ориентируясь исключительно на военные сооружения и производства оборонного комплекса противника.