11 дронов за одну ночь: Смоленск отразил атаку ВСУ

Силы противовоздушной обороны в Смоленской области за ночь и утро нейтрализовали 11 украинских беспилотных аппаратов. Об этом рассказал глава региона Василий Анохин.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unmanned_aerial_vehicles_in_Israeli_military_service,_August_2022_VIII.jpg by DF Spokesperson's Unit Дрон

По его словам, инцидент произошел под контролем военных дежурных. Все цели были поражены над территорией области.

Анохин отметил, что на данный момент нет сведений о раненых или разрушениях среди объектов. Ситуация остается под наблюдением.

Кроме того, он упомянул, что специалисты экстренных подразделений уже выехали на точки, где упали фрагменты устройств, для осмотра и обеспечения безопасности.