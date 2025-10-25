11 дронов за одну ночь: Смоленск отразил атаку ВСУ

Силы противовоздушной обороны в Смоленской области за ночь и утро нейтрализовали 11 украинских беспилотных аппаратов. Об этом рассказал глава региона Василий Анохин.
По его словам, инцидент произошел под контролем военных дежурных. Все цели были поражены над территорией области.
Анохин отметил, что на данный момент нет сведений о раненых или разрушениях среди объектов. Ситуация остается под наблюдением.
Кроме того, он упомянул, что специалисты экстренных подразделений уже выехали на точки, где упали фрагменты устройств, для осмотра и обеспечения безопасности.
