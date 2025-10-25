Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Американская администрация не планирует применять силовые методы против Москвы, предпочитая инструменты финансового воздействия.

Американские военные
Фото: flickr.com by Pfc. Cameron Boyd is licensed under U.S. federal government
Американские военные

Об этом сообщает испанское издание Pais в свежем материале.

В публикации подчеркивается, что Вашингтон отказывается от сценария с ракетными атаками, подобными тем, что могли бы задействовать крылатые ракеты Tomahawk в украинском конфликте, и сосредоточится на ограничительных мерах в сфере экономики.

В российской столице неоднократно отмечали тщетность попыток повлиять на позицию Москвы в переговорах по украинскому кризису: у Кремля четкая линия по поводу деэскалации боевых действий.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп, реагируя на события вокруг Киева, объявил о введении ограничений в отношении нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть". Эти компании оказались первыми целями под его руководством.

Представители внешнеполитического ведомства России отметили, что свежие ограничения от американского финансового регулятора не создадут серьезных трудностей для отечественной экономики, которая уже адаптировалась к подобным вызовам. Тем не менее, такие шаги выглядят неэффективными, особенно в контексте поиска выхода из украинского тупика.

В четверг глава государства Владимир Путин предупредил, что любые атаки крылатыми ракетами Tomahawk на российскую землю спровоцируют мощный и неожиданный отклик. Когда корреспонденты обратились за уточнениями к пресс-секретарю, тот пояснил, что слова лидера лаконичны и полны смысла, дополнительного толкования они не требуют.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
