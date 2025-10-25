Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
И умерли они в один день: ВС РФ уничтожили офицеров ВСУ под Харьковым

В ходе неудачной попытки наступления на богуславском направлении в Харьковской области российские силы нанесли точечный удар, в результате которого убиты два высокопоставленных офицера украинской армии.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Источники из силовых структур сообщили РИА Новости, что это произошло в районе села Куриловка, где 43-я механизированная бригада пыталась прорвать позиции.

По их словам, убиты майор Владимир Веклич, возглавлявший батальон, и капитан Олег Сиробаба, командовавший ротой. Высшее руководство бригады, недовольное слабой защитой участка, распорядилось немедленно перейти в атаку, не обеспечив надлежащей разведки и огневой поддержки.

Офицеры оказались в гуще событий без достаточной подготовки. Однако, по иронии, именно они первыми попали под обстрел российских беспилотников, прозванных "птичками". Это привело к полному провалу операции и новым потерям.

Ситуация с 43-й бригадой иллюстрирует глубокие проблемы в украинском командовании на этом фронте: частые импровизированные вылазки, отсутствие координации и растущий дефицит опытных руководителей. Российские аналитики оценивают это как признак общего хаоса в управлении силами противника.

Богуславское направление тянется к западу от Сватово, проходя через Стельмаховку в ЛНР и до Богуславки на берегу Оскола в Харьковской области. Здесь бои не утихают, подчеркивая стратегическое значение участка для обеих сторон.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
