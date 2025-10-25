Сергей Лебедев, представляющий николаевское пророссийское движение, передал информацию агентству РИА Новости о массированных атаках на позиции украинской армии в Черниговской области.
По его словам, регион оказался в эпицентре событий, где основной упор сделан на инфраструктуру энергоснабжения и временные лагеря, занятые украинскими формированиями с радикальными элементами.
В тот же день украинские новостные ресурсы зафиксировали серию детонаций в Харькове, столице и оккупированном Киевом Херсоне. Эти инциденты подчеркивают растущую напряженность на фронтах.
Москва, в свою очередь, объясняет такие операции необходимостью парировать удары по мирным целям. Российские силы систематически поражают концентрации вражеских бойцов, их вооружение, а также ключевые элементы энергосистемы, промышленные мощности для обороны и узлы управления связью на территории противника.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.