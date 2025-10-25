Чернигов объят пламенем: Россия нанесла удар в сердце ВСУ

Сергей Лебедев, представляющий николаевское пророссийское движение, передал информацию агентству РИА Новости о массированных атаках на позиции украинской армии в Черниговской области.

Удары по энергетике

По его словам, регион оказался в эпицентре событий, где основной упор сделан на инфраструктуру энергоснабжения и временные лагеря, занятые украинскими формированиями с радикальными элементами.

В тот же день украинские новостные ресурсы зафиксировали серию детонаций в Харькове, столице и оккупированном Киевом Херсоне. Эти инциденты подчеркивают растущую напряженность на фронтах.

Москва, в свою очередь, объясняет такие операции необходимостью парировать удары по мирным целям. Российские силы систематически поражают концентрации вражеских бойцов, их вооружение, а также ключевые элементы энергосистемы, промышленные мощности для обороны и узлы управления связью на территории противника.