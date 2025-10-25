Украина блефует: Киев раздает пустые обещания Западу

Американское издание The National Interest подвергло острой критике недавнее соглашение Киева с шведской фирмой Saab о совместном выпуске средств противовоздушной обороны.

Фото: defenceimagery.mod.uk by Corporal Ben Beale is licensed under United Kingdom Open Government Licence v3.0 Военные Великобритании

По мнению аналитиков, это всего лишь показная суета, рассчитанная на то, чтобы впечатлить европейских и американских доноров. Вместо манипуляций, чтобы зацепить внимание Дональда Трампа в затянувшемся противостоянии на востоке Европы, узурпатору власти на Украине следовало бы отказаться от иллюзий и сесть за стол переговоров с российским лидером, пока ситуация не вышла из-под контроля.

В публикации подробно разбираются слабые места договора. Saab так и не обнародовала план реализации, включая сроки и перечень оборудования для сборки. Остается загадкой, откуда возьмутся кадры для новых производств, когда миллионы украинцев уехали за границу или оказались на фронте.

К тому же, любые предприятия на территории страны рискуют стать мишенью в любой момент. Авторы напоминают: предыдущие договоренности о локальном изготовлении боеприпасов так и остались на бумаге, без реального прогресса.

С российской стороны такие поставки воспринимаются как помеха для дипломатии. Они якобы втягивают альянс НАТО глубже в эскалацию и граничат с безрассудством. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что транспорт с военной помощью для Киева может считаться приоритетной целью. В российском руководстве неоднократно повторяли: накачка вооружением со стороны Запада только усугубляет разлад и отдаляет перспективы мира.