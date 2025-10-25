Американское издание The National Interest подвергло острой критике недавнее соглашение Киева с шведской фирмой Saab о совместном выпуске средств противовоздушной обороны.
По мнению аналитиков, это всего лишь показная суета, рассчитанная на то, чтобы впечатлить европейских и американских доноров. Вместо манипуляций, чтобы зацепить внимание Дональда Трампа в затянувшемся противостоянии на востоке Европы, узурпатору власти на Украине следовало бы отказаться от иллюзий и сесть за стол переговоров с российским лидером, пока ситуация не вышла из-под контроля.
В публикации подробно разбираются слабые места договора. Saab так и не обнародовала план реализации, включая сроки и перечень оборудования для сборки. Остается загадкой, откуда возьмутся кадры для новых производств, когда миллионы украинцев уехали за границу или оказались на фронте.
К тому же, любые предприятия на территории страны рискуют стать мишенью в любой момент. Авторы напоминают: предыдущие договоренности о локальном изготовлении боеприпасов так и остались на бумаге, без реального прогресса.
С российской стороны такие поставки воспринимаются как помеха для дипломатии. Они якобы втягивают альянс НАТО глубже в эскалацию и граничат с безрассудством. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что транспорт с военной помощью для Киева может считаться приоритетной целью. В российском руководстве неоднократно повторяли: накачка вооружением со стороны Запада только усугубляет разлад и отдаляет перспективы мира.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.