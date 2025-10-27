Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цилиндр спасения: как одна женщина может изменить судьбу двух семей
Ножницы меняют судьбу: одна правильная чёлка способна превратить лицо в шедевр
К юбилею Золотого Граммофона созданы уникальные плейлисты: чем решили порадовать россиян
В Госдуме объяснили последствия налоговой реформы
Новый брак Маши Распутиной обернулся кошмаром: певица раскрыла ужасную правду о детях мужа
Проезд за счёт государства: как иностранные автомобили обходят систему штрафов и платных дорог
Шарлотка отдыхает: яблочный хлеб, который заставит пересмотреть классические десерты
Умный, чистоплотный, харизматичный: что нужно знать, прежде чем делить жильё с енотом
Эти 4 ошибки превращают даже новую кухню в бабушкин чулан: проверьте свой интерьер

Техногенная катастрофа как инструмент войны: что задумали в Киеве

1:52
Силовые структуры » Военные новости

Россия не будет менять формат военной операции, несмотря на провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), угрожающие техногенной катастрофой. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Военные ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военные ВС РФ

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что ВСУ ударами по дамбе водохранилища в Белгородской области пытаются спровоцировать техногенную катастрофу.

Герасимов считает, что Россия не будет менять формат военной операции, так как подобные атаки происходят не впервые и не приводили к изменению стратегии. Эксперт подчеркнул, что гуманитарный подход к ведению боевых действий остается принципиальной позицией российского руководства.

"Россия ничем не ответила. Хотя могла. Мы можем им ответить точно так же, но мы не террористы, поэтому наш президент с позиции гуманизма подходит к ведению боевых действий", — заявил Герасимов.

Он отметил, что причины бездействия лежат не в военной плоскости, а в управленческой. По словам эксперта, многие главы регионов и профильные ведомства запаздывают с принятием решений, необходимых для обеспечения безопасности. Герасимов напомнил, что еще зимой губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обсуждал установку защитных сеток, однако меры так и не были реализованы.

По мнению аналитика, реальные шаги по усилению защиты должны заключаться в формировании мобильных оперативных групп противовоздушной обороны и территориальной обороны. Он подчеркнул, что только сейчас начинается работа в правильном направлении, в том числе с привлечением резервистов, которые смогут обеспечивать безопасность в масштабах всей страны.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Садоводство, цветоводство
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Наука и техника
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Домашние животные
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Вирусная история шевалье д’Эона отозвалась в теле Брижит Макрон Игорь Буккер Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Последние материалы
Кэти Перри и Джастин Трюдо: почему Собчак считает, что политик попал в шоу-бизнес через постель
Они не боятся ни батарей, ни засухи: 5 растений, которые переживут зиму в душной квартире
НЛО в небе Москвы: метеорит, китайский разведчик или Starlink
Каждый душ — маленькое преступление против ванной: рождение микробов предотвратит одна привычка
Техногенная катастрофа как инструмент войны: что задумали в Киеве
Сажали с надеждой, собирали с досадой: 10 культур, которые только притворяются полезными
Природные мастера маскировки: 6 бабочек, которые умеют исчезать прямо на ветке
Никто не догадается, что в нём нет ни капли алкоголя — а вкус при этом праздничный
Почему итальянец не хочет возвращаться? Ведущий Поедем, поедим! назвал главные причины полюбить Россию
От холода до шика — один подол: юбка, которая делает минус на термометре плюсом для стиля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.