Россия не будет менять формат военной операции, несмотря на провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), угрожающие техногенной катастрофой. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что ВСУ ударами по дамбе водохранилища в Белгородской области пытаются спровоцировать техногенную катастрофу.
Герасимов считает, что Россия не будет менять формат военной операции, так как подобные атаки происходят не впервые и не приводили к изменению стратегии. Эксперт подчеркнул, что гуманитарный подход к ведению боевых действий остается принципиальной позицией российского руководства.
"Россия ничем не ответила. Хотя могла. Мы можем им ответить точно так же, но мы не террористы, поэтому наш президент с позиции гуманизма подходит к ведению боевых действий", — заявил Герасимов.
Он отметил, что причины бездействия лежат не в военной плоскости, а в управленческой. По словам эксперта, многие главы регионов и профильные ведомства запаздывают с принятием решений, необходимых для обеспечения безопасности. Герасимов напомнил, что еще зимой губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обсуждал установку защитных сеток, однако меры так и не были реализованы.
По мнению аналитика, реальные шаги по усилению защиты должны заключаться в формировании мобильных оперативных групп противовоздушной обороны и территориальной обороны. Он подчеркнул, что только сейчас начинается работа в правильном направлении, в том числе с привлечением резервистов, которые смогут обеспечивать безопасность в масштабах всей страны.
