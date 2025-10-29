Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Ростислав Ищенко обрисовал один из возможных путей, ведущих к использованию атомного арсенала.

Изображение взрыва атомной бомбы
Фото: commons.wikimedia.org by FEMA News Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Изображение взрыва атомной бомбы

Он отреагировал на гипотетический сценарий, где альянс спровоцирует Москву на прорыв наземного пути к Калининграду, а свежая мобилизация и обычные атаки начнут дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране — именно этого, по его словам, и добивается оппонент. Об этом он заявил беседе с аудиторией издания "Военное дело".

Ищенко отметил, что при открытом крупном столкновении с блоком, если оно не завершится в первые дни или недели и перейдет в затяжную фазу, даже вялотекущую, то в итоге одна из конфликтующих сторон, включая российскую, неизбежно прибегнет к ядерным ударам.

Это вытекает из норм существующих военных и атомных стратегий. Конечно, соглашение можно достичь спустя год или два, но чем дальше тянется такая открытая битва в формате Россия против НАТО, тем сложнее будет найти общий язык. Аналитик привел в пример украинский конфликт: накопленные жертвы среди людей и израсходованные запасы требуют равнозначного возмещения, однако рассчитывать на него может лишь та сторона, которая выйдет победителем.

Ранее Ищенко подчеркивал, что в текущем противостоянии с западными странами Москва следует тактике захвата необходимого и предотвращения глобального обострения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
