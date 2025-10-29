Невидимые руки войны: российские саперы научились уничтожать мины на расстоянии

Военнослужащие из состава группировки войск "Запад" недавно завершили специальный цикл обучения, где изучили передовые приёмы в области инженерных работ. Об этом информирует Министерство обороны России.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ FPV-дрон

Подразделение сосредоточилось на практическом использовании беспилотников, что позволяет проводить операции по установке и нейтрализации взрывных устройств на расстоянии, минимизируя риски для личного состава.

Обучение проходило на учебных площадках, расположенных в глубине зоны специальной военной операции. Участниками стали бойцы 92-го инженерного полка. Программа включила демонстрацию возможностей FPV-дронов в реальных сценариях: от быстрого размещения минных заграждений до их безопасного устранения без прямого контакта с опасной зоной.

Такие инновации, по данным ведомства, значительно повышают эффективность задач по инженерному обеспечению. Солдаты отметили, что комбинация современных гаджетов с классическими методами сапёрного дела открывает новые горизонты в тактике.