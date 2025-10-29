Российские подразделения завершили операцию по взятию под контроль села Привольное в Запорожском регионе, где группа украинских солдат, не согласившихся на капитуляцию, была нейтрализована.
Об этом поведал корреспондентам РИА Новости участник событий — боец с позывным "Якут" из состава группировки войск "Восток".
Он описал подход к укреплению как наиболее напряжённый этап: небольшая позиция с всего тремя защитниками требовала осторожности, чтобы сократить дистанцию без лишних потерь. Как только расстояние позволило вести прицельный огонь, ситуация упростилась, и противостояние перешло в активную фазу.
По словам "Якута", украинская сторона стремилась избежать продолжительной схватки, но категорически отвергла вариант сдачи в плен. В итоге, не оставив выбора, оппоненты были уничтожены на месте, что позволило завершить задачу без затяжных осложнений.
