Российские подразделения завершили операцию по взятию под контроль села Привольное в Запорожском регионе, где группа украинских солдат, не согласившихся на капитуляцию, была нейтрализована.

Фото: https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Об этом поведал корреспондентам РИА Новости участник событий — боец с позывным "Якут" из состава группировки войск "Восток".

Он описал подход к укреплению как наиболее напряжённый этап: небольшая позиция с всего тремя защитниками требовала осторожности, чтобы сократить дистанцию без лишних потерь. Как только расстояние позволило вести прицельный огонь, ситуация упростилась, и противостояние перешло в активную фазу.

По словам "Якута", украинская сторона стремилась избежать продолжительной схватки, но категорически отвергла вариант сдачи в плен. В итоге, не оставив выбора, оппоненты были уничтожены на месте, что позволило завершить задачу без затяжных осложнений.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
