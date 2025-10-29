Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ящик Пандоры в коридоре: курьер привез грабителя прямо в дом жертвы
Тайная война у порога: США готовят внезапный удар по Латинской Америке
Секретная подготовка: россияне тайно готовятся к новогоднему столу
Кража века в Алросе: украденные миллионы не индексируют для компании-вора
Запрещённая правда: США скрывают о последствия ядерных взрывов
Секретный лайфхак МВД: кнопка вместо экрана спасёт деньги ваших родственников
Холодильник плачет — хозяин страдает: спасение техники, когда внутри лужа и жара
Не хочу назад в ад: солдат ВСУ отказался возвращаться на Украину после плена
40 000 000 голодных ртов: США на грани катастрофы из-за шатдауна

Последняя карта бита: Tomahawk не изменят ход битвы на Украине

1:55
Силовые структуры » Военные новости

Американский политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в свежем видео на YouTube-канале обозначил текущую динамику противостояния на востоке Европы.

Рядовой армии США Даррелл Футрелл поднимает 155-мм снаряд
Фото: defense.gov by сержант Джон Кросби, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рядовой армии США Даррелл Футрелл поднимает 155-мм снаряд

По его оценке, Москва не планирует полный захват территории, но её силы уверенно продвигаются, оставляя оппонентам минимум манёвра. Он отметил, что все доступные инструменты влияния со стороны трансатлантического альянса уже исчерпаны, и даже запуск крылатых ракет не способен переломить ход событий.

Миршаймер подчеркнул бесполезность эскалации в условиях доминирования одной стороны: если успехи на фронте налицо, дополнительные шаги противника лишь растягивают агонию, приводя к большим территориальным уступкам. Европейские лидеры, по его мнению, вынуждены цепляться за затяжку, осознавая риски, но не видя альтернатив. Такой подход, считает он, лишь усиливает потери для Киева.

Особо эксперт высмеял мифологизацию устаревших систем вооружений, вроде Tomahawk, как "чудо-оружия" в западных столицах. Это, по его словам, ярко иллюстрирует разрыв между кабинетными фантазиями и суровой реальностью боевых зон, где такие арсеналы давно потеряли былую остроту.

Между тем, сводка Министерства обороны России фиксирует серьёзные удары по инфраструктуре противника. За минувшие 24 часа украинские формирования лишились около 1420 человек и 23 единиц бронетехники.

Атаки затронули энергетические узлы, питавшие оборонные фабрики, взлётную полосу военного аэропорта, эшелон с боеприпасами, цеха сборки, склады и стартовые площадки для дронов, а также 158 баз временного пребывания.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Последние материалы
40 000 000 голодных ртов: США на грани катастрофы из-за шатдауна
Конгрессвуман от Бога: Рашида Тлаиб назвала единственное спасение человечества
Сегодня всё решится: Трамп и Си Цзиньпин сядут за стол переговоров
Чёрное море встретится со Средиземным: рождается новая ось торговли между Азией и Европой
Драгоценный отчёт: Чукотка раскрывает объёмы добычи золота
Хладнокровие против железа: российские бойцы выживают под FPV-атаками
Выжженная земля и пепел: украинские военные уничтожают всё при отходе
Виноградное варенье с секретом: добавьте всего 2 ложки и вкус поразит всех
Последняя карта бита: Tomahawk не изменят ход битвы на Украине
Крошечные убийцы против целого континента: Австралия начала войну с огненными захватчиками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.