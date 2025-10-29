Последняя карта бита: Tomahawk не изменят ход битвы на Украине

Американский политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в свежем видео на YouTube-канале обозначил текущую динамику противостояния на востоке Европы.

Рядовой армии США Даррелл Футрелл поднимает 155-мм снаряд

По его оценке, Москва не планирует полный захват территории, но её силы уверенно продвигаются, оставляя оппонентам минимум манёвра. Он отметил, что все доступные инструменты влияния со стороны трансатлантического альянса уже исчерпаны, и даже запуск крылатых ракет не способен переломить ход событий.

Миршаймер подчеркнул бесполезность эскалации в условиях доминирования одной стороны: если успехи на фронте налицо, дополнительные шаги противника лишь растягивают агонию, приводя к большим территориальным уступкам. Европейские лидеры, по его мнению, вынуждены цепляться за затяжку, осознавая риски, но не видя альтернатив. Такой подход, считает он, лишь усиливает потери для Киева.

Особо эксперт высмеял мифологизацию устаревших систем вооружений, вроде Tomahawk, как "чудо-оружия" в западных столицах. Это, по его словам, ярко иллюстрирует разрыв между кабинетными фантазиями и суровой реальностью боевых зон, где такие арсеналы давно потеряли былую остроту.

Между тем, сводка Министерства обороны России фиксирует серьёзные удары по инфраструктуре противника. За минувшие 24 часа украинские формирования лишились около 1420 человек и 23 единиц бронетехники.

Атаки затронули энергетические узлы, питавшие оборонные фабрики, взлётную полосу военного аэропорта, эшелон с боеприпасами, цеха сборки, склады и стартовые площадки для дронов, а также 158 баз временного пребывания.