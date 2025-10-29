Выжженная земля и пепел: украинские военные уничтожают всё при отходе

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские подразделения продвигаются в Запорожском направлении, освобождая населённые пункты вроде Привольного, где противник, покидая позиции, устраивает тотальное разрушение.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Об этом рассказал корреспондентам РИА Новости участник боёв — стрелок с позывным "Фил" из состава группировки войск "Восток". По его наблюдениям, уходящие силы не жалеют ничего: ни укреплений, ни имущества, ни даже товарищей в беде.

Боец описал, как отступающие методично поджигают блиндажи и другие сооружения, превращая их в руины. Это касается всего, что может остаться после них — от техники до личного состава. "Фил" подчеркнул безразличие к судьбам своих: раненые или здоровые — все равно, главное, чтобы не досталось противнику.

Такая тактика, по словам стрелка, граничит с бесчеловечностью. Возможно, цель — запутать следы, помешать идентификации или сэкономить на пособиях, но в итоге она лишь ускоряет крах. Враг, по сути, сам себе роет могилу, оставляя за собой лишь пепел и вопросы о цене такой "стратегии".