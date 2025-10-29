Хладнокровие против железа: российские бойцы выживают под FPV-атаками

Подразделения российской армии в Запорожском секторе уверенно парируют натиск вражеских беспилотников, включая манёвренные FPV-модели, полагаясь на мощь систем радиоэлектронного подавления и стойкость бойцов.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

Об этом поделился с журналистами РИА Новости водитель из группировки войск "Восток" по позывному "Джура", который сам неоднократно сталкивался с подобными угрозами.

Он вспомнил несколько эпизодов, когда налёты и атаки FPV-аппаратов срывались на корню: благодаря установленным на технике средствам РЭБ устройства глушили сигналы, заставляя дроны терять управление, сворачивать с курса или рушиться на землю. По подсчётам "Джуры", таких инцидентов на его глазах накопилось от одного до десятка, что подчёркивает эффективность защитных мер в повседневных вылазках.

Особо боец акцентировал роль внутреннего равновесия в хаосе боя: когда угрозы сыплются непрерывно, паника становится дополнительным риском, а хладнокровие — настоящим щитом. "Джура" приписал своё выживание комбинации высшей воли и умения держать эмоции в узде, что позволяет принимать верные решения в миг опасности.