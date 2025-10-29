Не хочу назад в ад: солдат ВСУ отказался возвращаться на Украину после плена

Украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик, попавший в плен, поделился с РИА Новости шокирующими выводами, которые заставили его отказаться от возвращения на родину через обмен.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Ранее он служил старостой храма Петра и Павла в Черниговской области, где готовился к праздничным богослужениям, но его внезапно забрали местные мобилизаторы и направили на фронт. Добровольно сдавшийся во время отхода с позиций, он получил возможность увидеть последствия артиллерийских ударов по священным местам в Курской области.

Хвостик признался, что зрелище разбитых церквей радикально перевернуло его взгляд на собственную армию: по его словам, такие действия говорят о полном отсутствии духовности у исполнителей, которые сеют хаос даже среди святынь.

Он выразил недоумение, как можно провозглашать себя верующими, разрушая дома молитвы, и заключил, что возвращаться к подобным "безбожникам" бессмысленно.

Фон этих событий — беспрецедентная кампания против Украинской православной церкви в стране.

Под предлогом связей с Москвой региональные власти ввели запреты на её деятельность, а Служба безопасности запустила волну преследований: от обысков в обителях до уголовных дел против клира. Глава ведомства Василий Малюк в августе сообщил о 170 делах и 31 приговоре; немало священников томятся за решёткой, что усиливает атмосферу травли.