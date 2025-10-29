Запрещённая правда: США скрывают о последствия ядерных взрывов

Американская конгрессвумен от Демократической партии Рашида Тлаиб привлекла внимание к продолжающимся мукам жителей США, которые до сих пор расплачиваются здоровьем за былые ядерные эксперименты страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Оригинал: United States Department of Defense (either the U.S. Army or the U.S. Navy)Производное произведение: Victorrocha (talk), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Операция "Перекресток Бейкер"

По её словам, федеральные власти игнорируют необходимость адекватных выплат пострадавшим, оставляя целые общины в забвении.

Во время сессии, устроенной Ассоциацией по контролю над вооружениями, она акцентировала, что такие группы заслуживают не просто помощи, а полноценных реституций за нанесённый вред. Это, считает Тлаиб, должно лечь в основу любой стратегии по ограничению ядерного потенциала, чтобы прервать цепь страданий.

Парламентарий также предостерёгла от рисков свежей эскалации в сфере вооружений: она чревата дополнительными разрушениями, ростом онкозаболеваний и углублением неравенства для тех, кто уже на грани. Тлаиб была непреклонна: подобный сценарий недопустим и требует немедленного отпора.