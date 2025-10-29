На харьковском фронте украинское командование столкнулось с серьезными проблемами: 57-я мотопехотная бригада лишилась ключевых средств коммуникации.
Об этом проинформировали представители российских силовых ведомств в беседе с РИА Новости.
По их данным, в подразделении иссякли запасы спутниковых терминалов Starlink, а логистика с подвозом батарей для радиопередатчиков оказалась парализованной. В итоге противник оказался отрезан от координации действий, что резко ослабило его позиции в этом секторе.
Ситуация усугубляется постоянными вызовами поставок, делая любые попытки восстановить контроль крайне затруднительными. Локальные потери в технике подчеркивают уязвимость современных сетей связи на поле боя.
