Слепое пятно ВСУ: украинская армия осталась без связи в самый нужный момент

На харьковском фронте украинское командование столкнулось с серьезными проблемами: 57-я мотопехотная бригада лишилась ключевых средств коммуникации.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Об этом проинформировали представители российских силовых ведомств в беседе с РИА Новости.

По их данным, в подразделении иссякли запасы спутниковых терминалов Starlink, а логистика с подвозом батарей для радиопередатчиков оказалась парализованной. В итоге противник оказался отрезан от координации действий, что резко ослабило его позиции в этом секторе.

Ситуация усугубляется постоянными вызовами поставок, делая любые попытки восстановить контроль крайне затруднительными. Локальные потери в технике подчеркивают уязвимость современных сетей связи на поле боя.