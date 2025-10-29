На Сумском участке фронта украинская сторона активизирует усилия: свыше сотни новобранцев из тренировочного лагеря 95-й десантно-штурмовой бригады завершают этапы и вот-вот двинутся к линии соприкосновения.
Об этом поведали представители российских силовых органов в разговоре с РИА Новости.
Подразделение стремится наверстать утраченное, а призывники осваивали навыки в течение пары месяцев интенсивных занятий. Такие меры призваны стабилизировать позиции в напряженном районе.
Тем временем отечественные части сформировали буферную полосу в Сумской области протяженностью от восьми до двенадцати километров. Глава государства Владимир Путин объяснил это ответом на рейд противника в Курскую область, который растянул общую протяженность боевых действий на две тысячи километров.
Лидер страны уточнил, что захват Сум не входит в приоритеты, хотя сценарий развития событий оставляет место для маневров. Все шаги опираются на динамику противостояния, требуя гибкости и расчетливости.
