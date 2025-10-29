Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старый дедовский способ, который заменяет всю химию: сад без вредителей за копейки
Легенда из Караганды: салат, который придумали для сильных мужчин и голодных будней
Скандал в шоу-бизнесе: Мари Краймбрери рассказала, как её обманул стилист Николай Овечкин
Её артистизм называли волшебством — не стало гимнастки, чьи выступления помнили миллионы
Не по найму, но по правилам: новый эксперимент откроет самозанятым путь к соцгарантиям
Этот город на краю Марокко зовут жемчужиной Средиземноморья — и вот почему
Раздражает до дрожи: почему актриса Дженнифер Лоуренс ненавидит своё прошлое поведение
Под толщей льда скрывался архив Земли: Гренландия показала, как Арктика уже переживала исчезновение
Когда птица думает как человек: серые вороны научились творить без примеров и подсказок

Тихий сверхзвук, громкий провал: почему новый американский самолет не стал прорывом в авиации

1:50
Силовые структуры » Военные новости

Новый американский сверхзвуковой самолет X-59 не стал технологическим прорывом и заметно уступает российскому МиГ-31 по своим возможностям. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, военный волонтер, публицист и председатель общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов.

истребитель
Фото: www.defensie.nl by Защита, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
истребитель

Ранее пресс-служба компании-разработчика Lockheed Martin сообщила, что совместно с NASA провела первый испытательный полет экспериментального сверхзвукового самолета X-59.

Живов отметил, что X-59 представляет собой скорее демонстрационный проект, чем полноценный боевой самолет. Он пояснил, что крейсерская скорость около 1500 километров в час и потолок полета порядка 17 километров не являются рекордными показателями — такие характеристики уже десятилетиями демонстрируют российские перехватчики МиГ-31, способные развивать скорость до 3000 километров в час и подниматься на высоту свыше 20 километров.

"X-59 — это обычный сверхзвуковой самолет с хорошей аэродинамикой, но без уникальных возможностей. Его скорости и высоты давно освоены нашей авиацией. По сути, это экспериментальный аппарат, созданный для отработки технологий и снижения уровня шума при полете", — подчеркнул Живов.

Он отметил, что работа над X-59 может представлять интерес с точки зрения изучения новых материалов и двигательных технологий. При этом, по словам Живова, проект остается экспериментальным и не демонстрирует реальных технологических достижений, способных вывести американскую авиацию на новый уровень.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Новости спорта
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Популярное
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году

Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.

Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Воздушная прогулка без прав и гаишников: начинается новая эпоха Игорь Буккер Батареи греют, а дома холодно: невидимые проблемы с отоплением Валерия Жемчугова Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Последние материалы
Голова вздохнула свободно: сладкий секрет очищает кожу и будит спящие волосы
Экономно, вкусно, по-французски: остатки ужина становятся ресторанным шедевром
Кухня плачет липкими слезами: один недорогой трюк стирает годы жира за пару минут
Григорий Лепс вернулся на сцену: что певец сказал о слухах про свою смерть
Дилеры играют по своим правилам: как покупатели заставляют их вернуть деньги
Углеводы вернулись в моду: как макароны стали частью здорового питания
Рак победил, но долги остались? Почему жена Романа Попова выставила на продажу дом
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Тихий сверхзвук, громкий провал: почему новый американский самолет не стал прорывом в авиации
Новый вид пчелы найден на Сардинии: учёные говорят о важном открытии для экосистем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.