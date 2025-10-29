Тихий сверхзвук, громкий провал: почему новый американский самолет не стал прорывом в авиации

Новый американский сверхзвуковой самолет X-59 не стал технологическим прорывом и заметно уступает российскому МиГ-31 по своим возможностям. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, военный волонтер, публицист и председатель общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов.

Ранее пресс-служба компании-разработчика Lockheed Martin сообщила, что совместно с NASA провела первый испытательный полет экспериментального сверхзвукового самолета X-59.

Живов отметил, что X-59 представляет собой скорее демонстрационный проект, чем полноценный боевой самолет. Он пояснил, что крейсерская скорость около 1500 километров в час и потолок полета порядка 17 километров не являются рекордными показателями — такие характеристики уже десятилетиями демонстрируют российские перехватчики МиГ-31, способные развивать скорость до 3000 километров в час и подниматься на высоту свыше 20 километров.

"X-59 — это обычный сверхзвуковой самолет с хорошей аэродинамикой, но без уникальных возможностей. Его скорости и высоты давно освоены нашей авиацией. По сути, это экспериментальный аппарат, созданный для отработки технологий и снижения уровня шума при полете", — подчеркнул Живов.

Он отметил, что работа над X-59 может представлять интерес с точки зрения изучения новых материалов и двигательных технологий. При этом, по словам Живова, проект остается экспериментальным и не демонстрирует реальных технологических достижений, способных вывести американскую авиацию на новый уровень.