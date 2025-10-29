Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Военные новости

Ростислав Ищенко подчеркивает: успех в затяжных конфликтах зависит не от смелости бойцов или случайных успехов, а от запаса сил и производственных возможностей, позволяющих тянуть время на своей стороне.

Бойцы ВС РФ
Фото: https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бойцы ВС РФ

По его оценке, такие факторы ставят Россию в выигрышное положение на годы вперед. Страна способна выдерживать давление, опираясь на солидный экономический фундамент и мощный тыл, в то время как импульсивные победы в стычках часто оборачиваются крахом без надежной базы. Об этом он заявил в интервью изданию "Военное дело". 

Автор приводит уроки прошлого: великие цивилизации вроде Рима выживали несмотря на неудачи, пока держали в руках внутренние резервы и контроль над территориями. А вот Третий Рейх пал не от нехватки оружия, а из-за провалов в логистике и поддержке партнеров, что подорвало всю машину.

Аналогично, современный Киев, по мнению Ищенко, лишён шансов на самостоятельность: его хозяйство и военная база давно подорваны, а опора на внешних доноров обречена, поскольку те видят в нём лишь расходный материал для своих игр против Москвы.

В итоге, устойчивость российского общества, сбалансированный баланс производства и финансов делают её той силой, которую можно прижать на время, но сломать навсегда — нет. Это фундаментальная асимметрия, определяющая исход.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
