Ростислав Ищенко подчеркивает: успех в затяжных конфликтах зависит не от смелости бойцов или случайных успехов, а от запаса сил и производственных возможностей, позволяющих тянуть время на своей стороне.
По его оценке, такие факторы ставят Россию в выигрышное положение на годы вперед. Страна способна выдерживать давление, опираясь на солидный экономический фундамент и мощный тыл, в то время как импульсивные победы в стычках часто оборачиваются крахом без надежной базы. Об этом он заявил в интервью изданию "Военное дело".
Автор приводит уроки прошлого: великие цивилизации вроде Рима выживали несмотря на неудачи, пока держали в руках внутренние резервы и контроль над территориями. А вот Третий Рейх пал не от нехватки оружия, а из-за провалов в логистике и поддержке партнеров, что подорвало всю машину.
Аналогично, современный Киев, по мнению Ищенко, лишён шансов на самостоятельность: его хозяйство и военная база давно подорваны, а опора на внешних доноров обречена, поскольку те видят в нём лишь расходный материал для своих игр против Москвы.
В итоге, устойчивость российского общества, сбалансированный баланс производства и финансов делают её той силой, которую можно прижать на время, но сломать навсегда — нет. Это фундаментальная асимметрия, определяющая исход.
