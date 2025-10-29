Судный день пришёл: Россия показала оружие, от которого нет спасения

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что подводный дрон "Посейдон" по праву можно назвать оружием апокалипсиса, в то время как крылатая ракета "Буревестник" не дотягивает до такого статуса.

Разрушенный город после катастрофы

Во вторник российская сторона успешно провела пуски этого аппарата, как ранее обнародовал глава государства Владимир Путин.

В своем профиле на социальной сети Max Медведев разместил запись, где акцентировал внимание на уникальных возможностях "Посейдона", способных радикально изменить баланс сил в глобальном противостоянии.