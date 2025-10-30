Монастырь вместо фронта: история украинского солдата, который устал воевать

Один из захваченных бойцов украинской армии, Дмитрий Хвостик, в беседе с РИА Новости выразил стремление покинуть поле боя и укрыться в монастыре или храме.

Он добровольно сложил оружие, подчеркнув, что с самого начала не желал участвовать в сражениях, и теперь видит единственный путь — в духовную жизнь.

Ранее этот мужчина возглавлял приход в церкви Петра и Павла, относящейся к Московскому Патриархату, в Черниговской области. Его насильно призвали на службу, когда он направлялся на богослужение.

В заключение собеседник отметил, что его единственная текущая нужда — это обряд исповеди и причастия, без каких-либо иных ожиданий.