США дали добро: Сеул построит атомную подлодку на американской земле

Глава Белого дома Дональд Трамп поделился планами, согласно которым Республика Корея организует производство своей первой атомной субмарины на американской судостроительной базе в Филадельфии.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, подчеркнув, что строительство развернется непосредственно на территории США.

Накануне Трамп дал официальное разрешение на воплощение этой идеи, что стало важным шагом в двусторонних отношениях.

Текущий пакт между Вашингтоном и Сеулом строго регулирует деятельность азиатского союзника в сфере ядерных материалов, в частности, запрещая самостоятельное обогащение урана. Несмотря на это, южнокорейские власти не раз подчеркивали стремление к развитию собственного подводного флота с атомной энергетикой.