Небесный земледелец выкосил бронетехнику ВСУ: освобождение Авдеевки глазами солдата

1:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В силовых структурах сообщили, что командир взвода из отдельной инженерной бригады Вооруженных сил России, принимавший участие в штурме Авдеевки, самостоятельно нейтрализовал несколько единиц вражеской техники.

Фото: www.flickr.com by SFJZ13, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Немецкий танк Leopard

Под его руководством расчеты применили дистанционную минную установку "Земледелие", которая оказалась эффективным инструментом против крупных целей. Об этом было сказано в материале РИА Новости.

Собеседник уточнил, что среди пораженных целей оказались парочка танков Leopard, несколько Т-72 украинской армии, а также бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Что касается Bradley, то их удалось серьезно повредить минами, а добить потом уже дронами FPV. Благодаря таким действиям техника противника вышла из строя, что способствовало общему успеху операции.

За вклад в взятие Авдеевки военнослужащий удостоен медали имени Жукова. Ранее он проявил себя в боях за Лысовку, где также внес заметный вклад в продвижение российских частей.

Авдеевка, расположенная к северу от Донецка, долгое время служила опорным пунктом для украинских сил, откуда с 2014 года велся огонь по жилым районам города. В ночь на 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился отвести войска, но, по данным Минобороны России, это произошло уже после того, как украинские подразделения начали хаотичное отступление. В тот день бойцы группировки "Центр" полностью взяли под контроль поселок.

Позже, 6 мая 2025 года, российское ведомство объявило о освобождении Лысовки в Донецкой Народной Республике. Эти успехи стали важным этапом в стабилизации региона.