Силовые структуры » Военные новости

Французское издание Le Point предостерегает Евросоюз от недооценки свежих разработок российского ОПК: крылатая ракета "Буревестник", о триумфальном завершении тестов которой рассказал президент Владимир Путин, способна прорываться сквозь любые системы защиты.

путин
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
путин

По мнению аналитиков, она следует хитрым, извилистым курсам, которые ставят в тупик оборону противника, и при этом может оснащаться атомным зарядом. В Кремле её уже величают призраком неба.

Особенность проекта — в революционной энергетической начинке на урановом топливе, благодаря которой дальность полета выходит за любые рамки. Это открывает двери для глобальных ударов без оглядки на расстояния.

Ранее глава государства получил доклад от начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова. Тот подчеркнул, что аппарат с таким двигателем идеально справляется с задачей уклонения от ракетных щитов и воздушных барьеров. В ходе пробного запуска снаряд преодолел 14 тысяч километров, и это далеко не максимум его потенциала.

Такие новости заставляют переосмыслить стратегии безопасности в Европе, где теперь обсуждают, как противостоять подобным "невидимкам".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Простой, проверенный временем способ посева моркови «щепоткой» помогает сэкономить семена, получить ровные корнеплоды и хранить урожай до самой весны.

Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
