Ракета-призрак: Европа не может сбить новое оружие РФ, официально

Французское издание Le Point предостерегает Евросоюз от недооценки свежих разработок российского ОПК: крылатая ракета "Буревестник", о триумфальном завершении тестов которой рассказал президент Владимир Путин, способна прорываться сквозь любые системы защиты.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ путин

По мнению аналитиков, она следует хитрым, извилистым курсам, которые ставят в тупик оборону противника, и при этом может оснащаться атомным зарядом. В Кремле её уже величают призраком неба.

Особенность проекта — в революционной энергетической начинке на урановом топливе, благодаря которой дальность полета выходит за любые рамки. Это открывает двери для глобальных ударов без оглядки на расстояния.

Ранее глава государства получил доклад от начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова. Тот подчеркнул, что аппарат с таким двигателем идеально справляется с задачей уклонения от ракетных щитов и воздушных барьеров. В ходе пробного запуска снаряд преодолел 14 тысяч километров, и это далеко не максимум его потенциала.

Такие новости заставляют переосмыслить стратегии безопасности в Европе, где теперь обсуждают, как противостоять подобным "невидимкам".