Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хэллоуин по-русски: вот что можно, а что нельзя показывать в праздник
Иллюзия прозрачности: как полироль из тюбика убивает свет фар незаметно
Ракета-призрак: Европа не может сбить новое оружие РФ, официально
Фитнес для занятых: когда времени нет, но тело требует движения — 15 минут, которые всё меняют
Рейсы в никуда: Литва одним решением парализовала автобусное сообщение
Индексация пенсий стартует: рост намечен на 2026
Сцена ждала Валерию, но за дверью прозвучало имя Пугачёвой: Пригожин вспомнил о странном запрете
Небесный земледелец выкосил бронетехнику ВСУ: освобождение Авдеевки глазами солдата
США дали добро: Сеул построит атомную подлодку на американской земле

Великий побег удался: 100 тысяч юношей покинули Украину за 2 месяца

Силовые структуры » Военные новости

За последние два месяца поток молодых украинцев в сторону Польши резко усилился: по свежим данным, около ста тысяч парней в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет пересекли границу.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

Это произошло сразу после того, как Киев немного ослабил правила, ранее жестко блокировавшие выезд.

В конце августа власти страны дали зеленый свет таким поездкам для этой возрастной группы. До того момента мужчинам от восемнадцати до шестидесяти лет путь за рубеж был заказан на фоне продолжающегося чрезвычайного режима. А соцсети тем временем заполнились роликами о смелых переходах, что только подстегнуло волну.

Польские пограничники зафиксировали ровно девяносто девять тысяч подобных случаев с момента послабления — это главный коридор для тех, кто ищет выход. Для сравнения, с начала года и до конца августа таких въездов было вдвое меньше, около сорока пяти тысяч. А за уклонение от призыва в армии в период мобилизации светит до пяти лет за решеткой.

Министр по делам молодежи и спорта Матвей Бедный ранее оценил общую картину: с начала конфликта в две тысячи двадцать втором году страну покинули примерно полтора миллиона сверстников. По оценкам ООН, в целом с февраля две тысячи двадцать второго эмигрировало почти семь миллионов человек, и некоторые области теперь пустеют, особенно от молодежи.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Садоводство, цветоводство
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Вы зря считаете повторы: новое исследование о росте мышц ломает старые правила
Новости спорта
Вы зря считаете повторы: новое исследование о росте мышц ломает старые правила
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Популярное
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой

Простой, проверенный временем способ посева моркови «щепоткой» помогает сэкономить семена, получить ровные корнеплоды и хранить урожай до самой весны.

Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Цены растут, но японцы нашли лазейку: хитрый ход, который обошёл новую формулу утильсбора
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Последние материалы
Пентагон получил приказ: ядерные испытания потрясут весь мир
Трамп открыл энергетический клапан: смерть энергосистемы Кореи
Подводный козырь Трампа: милитаризм Южной Кореи дошел до флота
Когда проблема не в гормонах, а в привычках: ошибки ухода, провоцирующие высыпания
Грабители Аполлона: следующей жертвой преступников был Лувр
Работал за идею: террорист общался с кураторами из СБУ и подорвал офицера ВС РФ
Бразильская классика в РПЛ: почему Локомотив делает ставку на атаку, забывая об обороне
Пять ударов за сутки: украинские военные атакуют мирные города ДНР
Прощай, бессонница: золотой напиток с тыквой — рецепт, который поможет расслабиться и заснуть
Перепады напряжения и тьма: Киев накрыла энергетическая катастрофа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.