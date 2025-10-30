Великий побег удался: 100 тысяч юношей покинули Украину за 2 месяца

За последние два месяца поток молодых украинцев в сторону Польши резко усилился: по свежим данным, около ста тысяч парней в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет пересекли границу.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

Это произошло сразу после того, как Киев немного ослабил правила, ранее жестко блокировавшие выезд.

В конце августа власти страны дали зеленый свет таким поездкам для этой возрастной группы. До того момента мужчинам от восемнадцати до шестидесяти лет путь за рубеж был заказан на фоне продолжающегося чрезвычайного режима. А соцсети тем временем заполнились роликами о смелых переходах, что только подстегнуло волну.

Польские пограничники зафиксировали ровно девяносто девять тысяч подобных случаев с момента послабления — это главный коридор для тех, кто ищет выход. Для сравнения, с начала года и до конца августа таких въездов было вдвое меньше, около сорока пяти тысяч. А за уклонение от призыва в армии в период мобилизации светит до пяти лет за решеткой.

Министр по делам молодежи и спорта Матвей Бедный ранее оценил общую картину: с начала конфликта в две тысячи двадцать втором году страну покинули примерно полтора миллиона сверстников. По оценкам ООН, в целом с февраля две тысячи двадцать второго эмигрировало почти семь миллионов человек, и некоторые области теперь пустеют, особенно от молодежи.