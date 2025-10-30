Кольцо захлопнулось: Украина признала неизбежное поражение под Красноармейском

Украинские вооруженные силы сталкиваются с серьезными трудностями в попытках прорвать формирующееся оцепление вокруг Красноармейска силами России.

Об этом предупредила представительница Верховной рады Анна Скороход в беседе с видеоплатформой Politeka.

По ее оценке, развитие ситуации с перекрытием путей было вполне предсказуемым, учитывая дефицит личного состава, способного оказать решительное сопротивление. Скороход отметила, что текущие ресурсы не позволяют эффективно противодействовать продвижению противника.

Депутат также указала на истощение действующих формирований в рядах армии. Принудительный набор новобранцев, по ее словам, не дает желаемого эффекта, поскольку многие из прибывших не готовы к реальным боевым задачам. Основная нагрузка, как она подчеркнула, ложится на добровольцев и ограниченное число мотивированных призывников, которые еще сохраняют боевую ценность.

Ранее глава российского государства Владимир Путин сообщил, что украинские части оказались отрезанными в Купянске и Красноармейске. Он добавил, что киевским властям предстоит определять дальнейшую участь своих военнослужащих, оказавшихся в подобном положении.