Мощный залп в сердце Азии: США готовы разбудить спящего дракона

2:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военно-морские силы США намерены провести показательную операцию в Южно-Китайском море, задействовав реактивные системы залпового огня HIMARS.

Фото: commons.wikimedia.org by LCPL Seth Maggard, USMC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Реактивная система залпового огня HIMARS

Об этом информирует телеканал CBS, опираясь на данные из информированных кругов. Согласно сведениям, Индо-Тихоокеанское командование ВС Штатов на днях распорядилось организовать такую акцию без лишнего шума.

Цель маневра — отреагировать на усиление активности Китая в акватории и поддержать позиции Филиппин. Американские чиновники подчеркивают важность защиты суверенитета Манилы и ее традиционных прав на рыбный промысел в этих водах.

Пока остается загадкой, по какой именно цели может быть нанесен выстрел, но акцент делается на точечном ударе как ответе на недавние обострения.

Приказ командования требует от подчиненных войск подготовить демонстрационный выпад в связи с ростом напряженности у границ спорных зон. Однако собеседники CBS уточнили: этот сценарий рассматривался как возможный вариант, но шансы на его воплощение невелики. Точные даты тоже не определялись.

В последние месяцы Китай дважды — 16 сентября и 12 октября — упрекал филиппинские корабли в преднамеренных инцидентах с китайскими патрульными судами. Манила, в свою очередь, осудила поведение Пекина как провокационное. Такие стычки отражают многолетние разногласия между КНР и несколькими азиатскими соседями по поводу островов в Южно-Китайском море, где разведаны богатые залежи нефти и газа.

Споры касаются архипелага Сиша (известного как Парасельские острова), островов Наньша (Спратли) и рифа Хуанъянь (Скарборо). В них задействованы Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. В 2016 году Международный арбитражный суд в Гааге по запросу Филиппин постановил, что претензии Китая на эти территории беспочвенны: атоллы Наньша не считаются полноценными островами и не дают права на исключительную экономическую зону. Пекин отверг вердикт, заявив о его незаконности и неприемлемости.