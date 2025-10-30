Неожиданный залп из леса: морпехи разгромили ВСУ на их же территории

В ходе операции на донецком направлении российские десантники из элитного подразделения успешно ликвидировали группу противника, которая осмелилась на внезапный рейд.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Об этом поведал РИА Новост командир отряда из 40-й бригады ВМФ, известный под боевым прозвищем "Криптонец".

Его бойцы как раз продвигались через густую рощу, чтобы захватить ключевую позицию, удерживаемую украинскими военнослужащими.

Неожиданно ситуация обострилась: противник, используя легкую бронированную разведмашину, ринулся в атаку. Восемь солдат выскочили из нее, явно рассчитывая на эффект внезапности и численное превосходство в ближнем контакте. По словам офицера, этот ход застал его людей врасплох — никто не предполагал подобной смелости от оппонентов.

Однако россияне быстро опомнились и перехватили инициативу. Операторы беспилотников нанесли точный удар по технике, парализовав ее движение. Те, кто попытался укрыться в ближайших зарослях, попали под плотный огонь из стрелкового оружия. В итоге вся группа противника была нейтрализована, а опорный пункт перешел под контроль штурмовиков.