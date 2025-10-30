Политика на радиоактивных волнах: что стоит за ядерными испытаниями США

США прибегли к ядерным испытаниям ради политического эффекта, а не военной необходимости. Ситуацию Pravda.Ru объяснил военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия на равной основе с программами испытаний других стран.
Колчин отметил, что решение Трампа продиктовано скорее пиар-соображениями, чем реальной военной необходимостью. По словам политолога, США столкнулись с пробуксовкой дипломатического курса, и американский лидер решил использовать заготовленные козыри, чтобы продемонстрировать силу и решимость.
"Видимо, дипломатический курс США столкнулся с пробуксовкой, и Трамп предпринял заранее заготовленные шаги. Эта акция, по всей видимости, готовилась уже довольно долгое время. И была нужна для вот такого подкрепления пульса силы, демонстрации силы, которую Трамп реализует весь новый срок", — пояснил Колчин.
Он подчеркнул, что этот шаг носит показательный характер и не несет прямой угрозы другим странам. По его словам, в Вашингтоне просто хотят напомнить миру о своих возможностях, не обладая при этом чем-то принципиально новым в арсенале.
