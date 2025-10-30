Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Трамп копает глубже: Америка намерена подорывать ядерные бомбы под землей

Силовые структуры » Военные новости

Влиятельный республиканец Том Коттон, стоящий у руля комитета по разведке в Сенате США, дал понять, что свежие планы президента Дональда Трампа по ядерным проверкам не сулят глобального шоу.

Вместо этого, по его убеждению, речь идет о локальных, строго регулируемых детонациях, которые, скорее всего, уйдут под землю, минимизируя внешние эффекты. Такие маневры, отметил сенатор, далеки от классических зрелищ с пылающими тучами над океаном или пустынями.

Это заявление прозвучало в прямом эфире популярного канала Fox News, где Коттон стремился развеять спекуляции вокруг анонса. Он подчеркнул акцент на контролируемости: никаких масштабных последствий, только точечные эксперименты для поддержания технологического превосходства. Подобные шаги, по мнению политика, вписываются в стратегию сдержанности, но все равно будоражат международную арену.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
