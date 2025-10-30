Трамп заряжает ядерный кулак: сигнал Москве и Пекину, что встряхнет глобальный баланс

Вашингтон усиливает риторику в сфере обороны: решение Дональда Трампа о запуске новых ядерных проверок несет в себе четкий посыл оппонентам.

Так считает Том Коттон, влиятельный член Сената, курирующий вопросы разведки. По его оценке, такие маневры подчеркивают непреклонность США в противостоянии с Россией и Китаем, напоминая о готовности к зеркальным шагам.

В интервью ведущему Fox News сенатор уточнил, что даже рутинные тестовые пуски или детонации служат мощным аргументом. Они, по его словам, показывают, что Америка не потерпит доминирования и ответит на любые провокации, не давая себя унизить. Коттон подчеркнул необходимость активной позиции: бездействие равносильно слабости, а полная боеготовность — ключ к равновесию.

Политик добавил, что Вашингтон мобилизует все ресурсы, чтобы опередить соперников в этой игре. Подобные заявления, прозвучавшие на фоне растущих напряжений, намекают на возможный виток гонки, где каждый тест — это не просто эксперимент, а политический удар.