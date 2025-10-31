Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Американский полигон для ядерных тестов в штате Невада переживает серьезный кризис, как отмечает издание Washington Post со ссылкой на бывших работников.

Специалисты подчеркивают утрату профессиональных навыков в проведении реальных взрывов и полное износ оборудования, что ставит под вопрос возможность быстрого возобновления программ.

В четверг президент Дональд Трамп объявил о своем указе о запуске испытаний атомного оружия на паритетных условиях с другими державами, обладающими подобными возможностями. Он уточнил, что подготовка стартует без промедления.

Один из отставных руководителей в сфере ядерной безопасности, Пол Дикман, который лично участвовал в нескольких таких операциях в Неваде, описал ситуацию с персоналом как критическую. По его словам, эти люди — не кабинетные теоретики, а практики с огромным практическим опытом, а последние подземные детонации на объекте прошли еще в сентябре 1992 года.

Сами сооружения требуют капитального восстановления: недавние гости описывают технику для бурения шахт как груду заржавевшего металла. Некоторые экс-чиновники прогнозируют, что полное оживление процессов растянется на несколько лет.

Руководитель сенатского комитета по разведке, республиканец Том Коттон, интерпретирует инициативу Трампа как серию маломощных подземных детонаций под строгим контролем. Сенатор полагает, что такой шаг преследует цели укрепления позиций США в сдерживании России и Китая.

