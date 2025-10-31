Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Военные новости

В беседе с РИА Новости посол МИД России по особым поручениям в делах преступлений киевского руководства Родион Мирошник указал на предвзятость украинской стороны в процессе возврата захваченных бойцов.

Солдат ВСУ
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат ВСУ

По его оценке, Киев фокусируется исключительно на членах экстремистских отрядов, таких как "Азов"? и "Айдар"* .

Мирошник пояснил, что эти фигуры, оказавшись на свободе, могут устроить давление на власть, требуя освобождения своих товарищей. Напротив, простые военнослужащие из регулярных частей ВСУ часто игнорируются, поскольку за ними не стоит организованной поддержки.

Дипломат также отметил отсутствие инициативы со стороны Киева по достойному прощанию с павшими. Вместо этого, по его словам, чиновники взвешивают риски для репутации: помощь семьям или эвакуацию тел могут воспринять как признак уязвимости перед партнерами из Запада.

* Террористические организации, запрещенные в РФ. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
