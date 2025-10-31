Киев спасает только своих: радикалы на первом месте в обмене пленными

В беседе с РИА Новости посол МИД России по особым поручениям в делах преступлений киевского руководства Родион Мирошник указал на предвзятость украинской стороны в процессе возврата захваченных бойцов.

По его оценке, Киев фокусируется исключительно на членах экстремистских отрядов, таких как "Азов"? и "Айдар"* .

Мирошник пояснил, что эти фигуры, оказавшись на свободе, могут устроить давление на власть, требуя освобождения своих товарищей. Напротив, простые военнослужащие из регулярных частей ВСУ часто игнорируются, поскольку за ними не стоит организованной поддержки.

Дипломат также отметил отсутствие инициативы со стороны Киева по достойному прощанию с павшими. Вместо этого, по его словам, чиновники взвешивают риски для репутации: помощь семьям или эвакуацию тел могут воспринять как признак уязвимости перед партнерами из Запада.

* Террористические организации, запрещенные в РФ.