Западная артиллерия не помогла: ВСУ наращивают кулак под Харьковом

Российские силовые ведомства информируют о скоплении украинских сил в Харьковской области, где противник активно накапливает тяжелую технику и операторов беспилотников.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Артиллерия Вооруженных сил Украины

По данным источников РИА Новости, командование ВСУ усиливает позиции, включая западные орудия, что приводит к ощутимым потерям за сутки: несколько буксируемых гаубиц и самоходных установок уничтожено.

На этом участке фронта действует российская группировка "Запад". Только за последние 24 часа в ее зоне ответственности украинская сторона лишилась до 230 бойцов, трех бронированных машин, 23 грузовиков и двух полевых пушек. Такие успехи позволяют постепенно расширять контроль над ключевыми точками.

Президент Владимир Путин ранее комментировал события в регионе, отметив, что формирование буферной полосы продвигается согласно графику, а взятие Волчанска — вопрос ближайшего времени. Силы "Запад" уже захватили две трети Купянска, включая его центральную часть. Этот населенный пункт служит важным опорным пунктом обороны ВСУ на востоке области, и его падение откроет путь к дальнейшему продвижению на запад, потенциально соединив позиции с волчанским направлением.