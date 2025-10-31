ВСУ терпят крах под Сумами: штурмы в Варачино и Степовом сорваны

Российские силовые ведомства сообщили о неудаче двух атак штурмовых подразделений украинской армии в Сумской области.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

По их данным, в окрестностях Варачино и Степового (ранее известного как Ленинское) противник не смог прорвать позиции.

Собеседник РИА Новости из силовых структур отметил, что интегрированные артиллерийские и другие огневые средства полностью нейтрализовали маневры нападающих, не позволив им развить наступление.